Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал армию готовиться к войне.

Как передает #, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

10 апреля лидер КНДР осмотрел макет столицы Южной Кореи – Сеула во время посещения Военно-политического университета им. Ким Ир Сена.

Ким Чен Ын призвал армию Северной Кореи «готовиться к войне, как никогда».

11 апреля Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало статью и фотографии об итогах посещения северокорейским лидером Военно-промышленного университета.