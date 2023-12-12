Военный бюджет стран НАТО, по данным организации, сократился с 3% ВВП во время холодной войны до 1,3% в 2014 г. Аннексия Путиным Крыма заставила европейские страны, только-только пережившие долговой кризис, начать менять политику. За последнее десятилетие расходы на оборону выросли на 20%, по данным Европейского парламента. У России и Китая за тот же период они взлетели почти на 300% и 600% соответственно.

Военные расходы России вырастут с 3,9% ВВП в этом году до 6% в следующем, согласно бюджетным ориентировкам Министерства финансов. Но из 31 страны НАТО лишь у 11 этот показатель составит в этом году, как требуют правила альянса, 2%.

Генерал Пэтрик Сэндерс, главнокомандующий британской армии, сравнивает нынешнюю ситуацию с 1937 г., когда Великобритания и ее союзники обсуждали, придется ли им воевать с Гитлером. Нежелание делать это привело к мюнхенскому сговору годом позже. Британо-французская политика умиротворения, в результате которой Чехословакию отдали Германии на растерзание, позволила отложить большую войну – но ненадолго, менее чем на год. Сэндерс сказал The Wall Street Journal:

«Урок 1930-х гг. заключается в том, что, когда [формируется] стратегический контекст и угрозы начинают нарастать, – а я думаю, что именно это мы сейчас и наблюдаем, – надо начинать к этому [войне] готовиться». (moscowtimes.ru)