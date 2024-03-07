Затянувшиеся военные действия России в Украине могут перерасти в большую войну в Европе, заявил начальник Академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

«Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе. Существенно возрастает вероятность целенаправленного втягивания нашего государства в новые военные конфликты», — написал Зарудницкий в статье для журнала «Военная мысль» (файл .pdf).

По его словам, США и их союзники «всеми способами пытаются сохранить свою гегемонию» и поставили себе задачу нанести России «стратегическое поражение». Также Запад добивается смены власти в Кремле, чтобы ограничить суверенитет страны и разрушить ее территориальную целостность.

Поэтому, по мнению генерал-полковника, даже с окончанием войны в Украине «кризисная конфронтация» России и Запада не завершится. «Запущенный процесс трансформации существующего мироустройства сопряжен с ростом противоречий, разрешение которых фактически всегда приводит к применению военной силы», — подчеркнул Зарудницкий.

При этом на фоне войны в Украине в мире не произошло крупного раскола и появилась большая группа нейтральных стран, которые стремятся к автономии от США и западных государств, утверждает военный. Однако, по его словам, «за редким исключением» это «недолгосрочные» союзники России и Москве нужно учитывать их военный потенциал при планировании мер обеспечения военной безопасности. (moscowtimes.ru)