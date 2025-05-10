Обострение конфликта двух ядерных держав вышло на новый уровень: утром 10 мая правительство Пакистана объявило о начале большой военной операции против Индии.
Она стартовала через час после того, как пакистанские военные заявили о ракетном обстреле своих авиабаз, в том числе базы Нур Хан под Исламабадом, и пригрозили ответными мерами.
С начала этого этапа конфликта погибли уже около 50 человек.
Ранним утром субботы, 10 мая, правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операцию под названием «Баньян ун Марсус» («Прочная стена») против Индии, назвав ее «ответом на агрессию».
Это произошло спустя час после того, как официальный представитель армии Пакистана генерал Ахмад Шариф Чоудри обвинил Индию в ракетной атаке на три пакистанские авиабазы, в том числе Нур Хан.
Нур Хан находится в Равалпинди, примерно в 10 км от пакистанской столицы Исламабада, и служит штаб-квартирой военного командования страны.
Генерал пообещал скорый «ответ» на «агрессию» в рамках «самозащиты», добавив, что большая часть индийских ракет была перехвачена средствами ПВО и объекты ВВС Пакистана не пострадали.
Вскоре официальный канал пакистанской армии заявил об уничтожении склада сверхзвуковых ракет BrahMos в Беасе, которые производит совместное индийско-российское предприятие, а также ударам по индийским авиабазам Удхампур в индийской части Кашмира и Патханкот в штате Пенджаб.
Всего, как утверждается в аккаунте пакистанских военных в Х, были поражены 25 целей в Индии, в том числе система С-400 в Адампуре (индийские военные назвали это утверждение безосновательным). Все 25 — военные объекты, заявили представители армии Пакистана.
Альтернативного подтверждения информации о поражении этих целей пакистанскими военными нет.
Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри и винг-коммандир ВВС Индии Виоминка Сингх заявили, что пакинстанские удары не нанесли ущерба военной инфраструктуре. Сингх назвала сообщения пакистанских военных «продолжающейся злонамеренной кампанией по дезинформации».
Власти Индии также сделали заявление о готовности ответить на новые атаки. (bbc.com)