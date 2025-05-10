Ранним утром субботы, 10 мая, правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операцию под названием «Баньян ун Марсус» («Прочная стена») против Индии, назвав ее «ответом на агрессию».

Это произошло спустя час после того, как официальный представитель армии Пакистана генерал Ахмад Шариф Чоудри обвинил Индию в ракетной атаке на три пакистанские авиабазы, в том числе Нур Хан.

Нур Хан находится в Равалпинди, примерно в 10 км от пакистанской столицы Исламабада, и служит штаб-квартирой военного командования страны.

Генерал пообещал скорый «ответ» на «агрессию» в рамках «самозащиты», добавив, что большая часть индийских ракет была перехвачена средствами ПВО и объекты ВВС Пакистана не пострадали.

Вскоре официальный канал пакистанской армии заявил об уничтожении склада сверхзвуковых ракет BrahMos в Беасе, которые производит совместное индийско-российское предприятие, а также ударам по индийским авиабазам Удхампур в индийской части Кашмира и Патханкот в штате Пенджаб.

Всего, как утверждается в аккаунте пакистанских военных в Х, были поражены 25 целей в Индии, в том числе система С-400 в Адампуре (индийские военные назвали это утверждение безосновательным). Все 25 — военные объекты, заявили представители армии Пакистана.