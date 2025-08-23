Власти города Гуардамар-дель-Сегура на юго-востоке Испании вынесли решение о временном закрытии пляжей из-за обнаружения в воде ядовитых морских слизней. Граждан просят не прикасаться к подозрительным существам, если они их заметят, пишет CNN.

Найденные в Испании слизни известны как «голубые драконы» или Glaucus atlanticus. Они достигают в длину около трёх сантиметров, но питаются токсичными животными, например, португальскими корабликами. После этого существа перерабатывают и концентрируют яд, из-за чего могут парализовать добычу в 300 раз крупнее себя.

Местная полиция предупредила отдыхающих, что контакт с «голубым драконом» может спровоцировать ожоги кожи. Туристов попросили внимательнее смотреть под ноги и избегать контакта со слизнями.

«Голубые драконы» редко встречаются в Средиземном море, на побережье которого находится Гуардамар-дель-Сегура. Чаще всего они обитают в тропических водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов.