18-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль посетит церемонию вручения «Золотого мяча», которая состоится в понедельник, 22 сентября, в сопровождении 20 человек, большинство из которых его родственники. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, семья футболиста, как и он сам, будет одета в одежду от итальянского дома моды Dolce & Gabbana.

Подчёркивается, что в случае победы 18-летний игрок планирует организовать частную вечеринку в Париже. Однако её подробности держатся в тайне.

Четвёртый раз в истории награда будет вручаться по итогам сезона (с 1 августа 2024 по 13 июля 2025 года), а не календарного года. (championat.com)