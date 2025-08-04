Южнокорейские военные начали демонтаж громкоговорителей на границе с Северной Кореей. Трансляции пропагандистских передач и K-pop прекратили еще в июне.

В Минобороны Южной Кореи заявили, что демонтаж — практическая мера, которая поможет снизить напряженность в отношениях между югом и севером. Администрация президента Ли Чжэ Мена, вступившего в должность в начале июня, намерена возобновить диалог с КНДР. Но Пхеньян недавно отверг эти предложения и заявил, что не заинтересован в переговорах с Сеулом, передает reuters.com.

В 2018 году на тот момент президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин демонтировал громкоговорители, так как его администрация решила прекратить все враждебные действия с КНДР. Но в прошлом году бывший президент-консерватор Юн Сок Ель возобновил пропагандистские передачи и трансляции музыки в ответ на отправку Пхеньяном воздушных шаров с мусором на юг.