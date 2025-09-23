Турецкие власти планируют закупить сотни пассажирских самолетов американской компании Boeing и истребителей военной корпорации Lockheed Martin, а также договориться о возвращении производства ряда комплектующих в Турцию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, во время встречи в Белом доме в четверг президент США Дональд Трамп рассмотрит предложение турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана компенсировать платежи за американские самолеты сделками на местное производство на сумму более чем $10 млрд. Как заявили источники, после встречи США могут снять запрет с 10 турецких компаний, занимающихся производством запчастей для истребителей F-35, в частности центральной части фюзеляжа. Прекращение действия запрета позволит предприятиям зарабатывать около $12 млрд и будет стимулировать рост военной промышленности Турции, говорится в публикации.

Власти Турции также планируют завершить покупку 40 истребителей F-16 последнего поколения, а также сотен бомб, управляемых ракет и запасных двигателей. По информации источников, изначально в планах руководства республики было приобретение 79 комплектов оборудования для модернизации F-16 в рамках закупки на $23 млрд, однако Анкара остановила свой выбор на F-35A.