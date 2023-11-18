Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за отказ от требования о том, что для победы на президентских выборах кандидат должен набрать 50% голосов + один голос (сокращенно система «50+1»). Об этом пишет газета.ру.

«Если будет принята процедура избрания кандидата, имеющего большинство голосов, то президентские выборы будут проходить быстрее, менее трудоемко и не приведут к неправильным путям», — заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, действующая конституция Турции содержит «дух путчистского менталитета», а его целью является создание нового основного закона страны.

«Мы несколько раз начинали работу над новой конституцией в парламенте, но она всегда оставалась незавершенной из-за препятствий со стороны оппозиции и невыполнения ею своих обещаний», — посетовал он.