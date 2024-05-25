Президент Украины Владимир Зеленский стал выглядеть хуже, чем раньше. На изменения во внешности политика обратило внимание турецкое издание dikGAZETE.

«Сам Зеленский выглядит все более уставшим, злым и замкнутым», — говорится в статье. Обозреватели издания предположили, что это может относиться «к компетенции медицинских специалистов в области избавления от зависимости».

В материале также указывается, что с принятием ужесточающего мобилизацию закона Киев начал называть уклонистами всех украинцев, оставшихся в тылу. «Между тем ужесточение мобилизации не спасет Украину от неминуемого краха, ведь бойцы погибнут на фронте в первые же дни», — констатировали обозреватели.