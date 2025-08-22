Международная группа ученых из Тель-Авивского университета и Национального центра научных исследований Франции сделала открытие, которое может поменять многие представления о человеческой эволюции.

Они проанализировали останки ребенка, возраст которого составляет около 140 тыс. лет, и установили, что у него есть гены как Homo sapiens, так и неандертальца, то есть он гибрид двух этих видов. Ранее ученые предполагали, что такое межвидовое взаимодействие произошло гораздо позже — 60–40 тыс. лет назад, передает kommersant.ru.

Скелет ребенка 3–5 лет был обнаружен в 1931 году в пещере Схул на горе Кармель в Израиле. Тогдашние исследования не позволяли точно установить, к какому виду относится эта особь. Но проведенное недавно французскими и израильскими учеными сканирование черепа и челюсти ребенка с помощью микро-КТ и создание 3D-модели выявили необычное сочетание признаков: форма черепа характерна для Homo sapiens, а структура внутреннего уха, кровоснабжение мозга и нижняя челюсть — типичные для неандертальцев.

«Генетические исследования последних лет показали, что 2–6% генома современного человека — неандертальского происхождения. Традиционно считалось, что обмен генами произошел 60–40 тыс. лет назад. Но останки из пещеры Схул показывают, что процесс начался намного раньше»,— отмечает руководитель исследования профессор Исраэль Гершковиц.

Таким образом, скелет из пещеры Схул — самое древнее в мире доказательство биологических и социальных связей между двумя популяциями. До этого самым ранним известным свидетельством смешения считался «ребенок из Лапеду» в Португалии, живший 28 тыс. лет назад.