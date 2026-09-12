Известная голливудская актриса Анджелина Джоли впервые за долгое время приняла участие в фотосессии для модного журнала.

Знаменитость появилась на обложке L’Officiel и дала большое интервью, пишет nv.ua.

Джоли украсила обложку нового номера французского модного журнала L’Officiel. Знаменитость позировала канадскому фотографу Норману Джин Рою в роскошных образах от Ferragamo, Fendi и других модных домов, в том числе — от собственного творческого проекта Atelier Jolie.

«Я всегда сама оплачивала свои поездки — даже за годы работы в ООН мои поездки никогда не ложились на плечи агентства. То же касается проживания, безопасности и прочего. Я никогда не хотела, чтобы агентство брало на себя такие расходы ради меня», — сказала актриса.

Джоли продолжает напрямую сотрудничать с волонтерами на местах, Красным Крестом и местными организациями. По ее словам, именно понимание реальности на местах всегда интересовало ее больше всего.

В редком интервью актриса также призналась, что больше не планирует жить в Лос-Анджелесе. По словам звезды, она хочет быть «кочевницей и путешествовать по миру».

Ради осуществления своих мечтаний и планов Джоли уже сделала первый шаг: в мае она выставила на продажу свое роскошное поместье в Лос-Фелис почти за 30 миллионов долларов.

«Для меня это конец целой эпохи. Я хотела бы иметь одно уютное место для семьи — где будут храниться мамины мелочи и семейные фотографии. А дальше я хочу немного побыть кочевницей и путешествовать по миру», — отметила она.

Среди стран, где актриса планирует задержаться подольше, она назвала Бразилию и Камбоджу. Актриса хочет развивать Atelier Jolie как международный проект и планирует открывать пространства бренда в разных странах. Бразилия может стать первой страной за пределами США, где появится такое пространство.

Камбоджа — еще одно особенное место для Джоли. Именно здесь актриса планирует проводить несколько месяцев в году. Она называет свой дом в Камбодже «резиденцией», связанной с кхмерской культурой.