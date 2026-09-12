11 сентября посольство Мексики в Азербайджане организовало в Шуше прием по случаю Дня независимости Мексиканской Республики. Формально речь идет о дипломатическом мероприятии, однако место его проведения придает событию значительно более широкий политический смысл. Тем более что прием в Шуше проходит уже второй год подряд, превращая отдельный дипломатический жест в формирующуюся практику.

Шуша постепенно становится площадкой, на которой проявляется новая геополитическая реальность Южного Кавказа. Карабах все больше выходит из рамки исключительно конфликтной повестки и превращается в пространство, где под контролем Азербайджана идут масштабные процессы восстановления, возвращения населения, развития инфраструктуры и формирования новых международных связей.

Именно в этом контексте выбор мексиканским посольством Шуши для проведения национального приема заслуживает особого внимания. Речь идет уже не просто о визите иностранных дипломатов на освобожденные территории и не об ознакомительной поездке. Иностранное дипломатическое представительство второй год подряд проводит здесь официальное мероприятие, посвященное государственному празднику своей страны. Тем самым Шуша постепенно приобретает значение полноценной площадки для дипломатической активности.

Особенно показательно, что мексиканский прием состоялся в рамках двухдневной поездки дипломатического корпуса по Карабаху и Восточному Зангезуру. В ней участвуют 150 представителей 58 стран и девяти международных организаций. Такой масштаб трудно воспринимать как обычную экскурсионную или ознакомительную поездку. Для Баку это возможность непосредственно представить иностранным представителям результаты восстановления и собственное видение дальнейшего развития региона.

При этом значение подобных визитов заключается не только в количестве участников. Важен сам характер присутствия дипломатического корпуса. Иностранные представители получают возможность увидеть происходящие изменения непосредственно на месте, а не воспринимать регион исключительно через информационные материалы и прежнюю конфликтную повестку. Постепенно меняется и сам предмет международного внимания: вместо вопросов, связанных с прошлым конфликтом, все большее место занимают восстановление, инфраструктура, инвестиции, туризм, транспортная связанность и перспективы регионального сотрудничества.

В этом процессе Шуша занимает особое положение. Город является одним из важнейших исторических и культурных символов Азербайджана и одновременно одним из наиболее заметных центров восстановления освобожденных территорий. Поэтому международное присутствие здесь имеет значение, выходящее далеко за рамки протокола.

На протяжении десятилетий Карабах присутствовал в международной повестке прежде всего как территория конфликта, территориального противостояния и нерешенного политического вопроса. После восстановления территориальной целостности Азербайджана перед Баку возникла уже другая задача — не только физически восстановить освобожденные территории, но и сформировать вокруг них новую международную повестку.

Именно поэтому повторное проведение мексиканского приема в Шуше имеет большее значение, чем могло бы показаться на первый взгляд. Однократное мероприятие можно было бы рассматривать как символический дипломатический шаг. Повторение той же практики свидетельствует о ее постепенном закреплении. В дипломатии регулярность имеет принципиальное значение: то, что первоначально выглядит исключением, со временем может стать нормой.

Здесь проходит важная граница между временным визитом и формированием устойчивого международного присутствия. Когда иностранные дипломаты приезжают в Шушу в составе делегаций, это демонстрирует интерес к происходящим изменениям. Когда же иностранное дипломатическое представительство возвращается в город и проводит здесь собственное официальное мероприятие, оно уже само становится участником его дипломатической жизни.

Для Азербайджана это дает дополнительный эффект. Шуша постепенно перестает быть исключительно объектом демонстрации результатов восстановления и начинает выступать площадкой международных контактов. Такая трансформация позволяет Баку последовательно формировать представление о городе не как о территории, связанной исключительно с конфликтным прошлым, а как о части современной дипломатической, культурной и экономической жизни страны.

У этого процесса есть и вполне практическое измерение. Международные мероприятия создают дополнительные возможности для развития контактов между Азербайджаном и иностранными государствами. За протокольными встречами могут следовать переговоры о торговле, инвестициях, туризме, культуре и других направлениях сотрудничества. Чем чаще иностранные представители посещают освобожденные территории, тем больше возможностей для них оценить не только символическое значение региона, но и его экономический потенциал.

В этом отношении контакты между Азербайджаном и Мексикой также имеют перспективу, выходящую за рамки дипломатического протокола. Активизация торговых и инвестиционных связей может стать практическим продолжением политического взаимодействия, а Шуша — одной из площадок, где иностранным партнерам демонстрируются возможности развивающегося региона.

Однако экономическая составляющая — лишь часть более масштабного процесса. Азербайджан стремится включить Карабах и Восточный Зангезур в новую региональную архитектуру, основанную не на конфликтном статус-кво, а на транспортной связанности, торговле, инвестициях и взаимодействии. Восстановленные территории в этой модели должны стать не периферией, а одним из элементов экономического и инфраструктурного развития Южного Кавказа.

Поэтому восстановление здесь не ограничивается строительством дорог, аэропортов, жилых кварталов и объектов социальной инфраструктуры. Одновременно формируется новая международная среда. В регион приезжают иностранные дипломаты, проходят международные мероприятия, расширяются контакты с зарубежными государствами. Физическое восстановление территории таким образом сопровождается ее постепенным возвращением в международную экономическую и дипломатическую жизнь уже в совершенно ином качестве.

В конечном счете речь идет и о конкуренции за международное восприятие региона. Военный конфликт завершился, но его последствия продолжают влиять на информационную и политическую повестку. Азербайджан заинтересован в том, чтобы международный дискурс о Карабахе постепенно смещался от темы конфликта к теме мира, восстановления и развития в рамках азербайджанского государства.

Именно здесь значение Шуши становится особенно очевидным. Когда иностранные дипломатические представители посещают город, участвуют в официальных мероприятиях и, как в случае с Мексикой, возвращаются туда для проведения национального праздника, меняется сама повседневная практика международного взаимодействия с регионом.

В этом смысле второй прием посольства Мексики в Шуше — важный показатель не столько отдельного дипломатического жеста, сколько постепенного формирования новой нормы. Если подобная практика будет продолжаться и расширяться, город сможет окончательно закрепиться как одна из площадок международной дипломатической активности Азербайджана.

И тогда значение происходящего будет выходить далеко за рамки отдельных приемов и визитов. Шуша будет восприниматься не только как исторический и культурный символ, но и как место, где иностранные государства ведут дипломатическую, культурную и экономическую работу с Азербайджаном.

В конечном итоге именно создание такой устойчивой практики и становится одним из наиболее наглядных показателей изменения международной повестки вокруг Карабаха. Дипломаты приезжают в Шушу уже не для обсуждения прошлого статуса региона, а для взаимодействия с Азербайджаном по вопросам его настоящего и будущего.

И тот факт, что посольство Мексики второй год подряд выбирает Шушу местом проведения Дня независимости, показывает: дипломатическая жизнь города постепенно становится регулярной. Шуша выходит на дипломатическую карту Азербайджана, а вместе с ней меняется и международное восприятие Карабаха — от территории конфликта к пространству восстановления, развития и сотрудничества.

Заур Нурмамедов