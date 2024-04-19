19 апреля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного Посла Итальянской Республики в Азербайджанской Республике Клаудио Таффури в связи с завершением его дипломатической деятельности в нашей стране.

Как сообщили # в Министерстве иностранных дел, на встрече были обсуждены вопросы, вытекающие из существующих многоплановых отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией, а также текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил посла Клаудио Таффури за его усилия по развитию отношений между Азербайджаном и Италией в период его пребывания в нашей стране и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Доведено до сведения, что многоплановые отношения стратегического партнерства по различным направлениям сотрудничества между двумя странами вызывают удовлетворение, а существующий механизм Стратегического диалога вносит важный вклад в эти отношения. Была отмечена важность продолжения взаимных визитов и контактов, а также политических консультаций в этом направлении.

Итальянская сторона была проинформирована о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в нашей стране в этом году. Отмечено, что COP29 внесет дополнительный вклад в сотрудничество с рядом партнеров, в том числе с Италией, в сфере борьбы с изменением климата.

Глава МИД Азербайджана рассказал о нынешней ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и поблагодарил итальянскую сторону за ее справедливую позицию в нынешнее непростое время. Было отмечено, что ряду акторов, которые демонстрируют односторонний и предвзятый подход, ставя под угрозу меры по укреплению регионального мира и безопасности, следует брать пример с позиции Италии.

Посол Клаудио Таффури поблагодарил за поддержку, оказанную в ходе его дипломатической деятельности в Азербайджане, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнёрства между Азербайджаном и Италией.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.