Два сотрудника посольства Азербайджана в Париже объявлены персонами нон-грата в ответ на аналогичный шаг в отношении французских дипломатов со стороны Баку (МИД Франции).

Напомним, 26 декабря посол Франции в Баку была вызвана в МИД для передачи ноты протеста. Двое сотрудников посольства были объявлены персонами нон-грата азербайджанским правительством. Причина — их деятельность, которая противоречит дипломатическому статусу и Венской конвенции 1961 г. «О дипломатических сношениях». Что стало логическим завершением громкой истории с разоблачением агентурной сети Франции в Азербайджане с последующим увольнением президентом Франции начальника Главного управления внешней безопасности Бернара Эмье.

Сенсационная информация о разоблачении агентурной сети Франции в Азербайджане, которая, как оказалось, осуществляла различные операции также в Украине, Молдове, Грузии, ряде стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии, была опубликована азербайджанскими СМИ 21 декабря.

Все началось с того, что внутренняя резидентура посольства Франции привлекла внимание из-за крайне подозрительных разведывательных действий на территории Азербайджана против представителей стран, которые на самом деле являются “партнерами” Франции. Используя свои обширные связи, резидентура активно действовала в странах региона, занимаясь формированием новых целей и расширением сферы влияния.

Согласно информации источников, один из граждан Франции, долгие годы являвшийся внештатным сотрудником французской шпионской сети, добровольно инициировал сотрудничество с правоохранительными органами Азербайджана. За определенный период были выявлены десятки французских шпионов, некоторые из них в прошлом работали в нашей стране, а некоторые и поныне работают в Азербайджане, ряд лиц продолжает работать под прикрытием в различных странах и международных организациях. Кроме того, спецслужбам Азербайджана были представлены доказательства и документы о деятельности французской резидентуры на Южном Кавказе, Ближнем Востоке, Украине и Молдове.

По уголовному делу, расследуемому спецслужбами Азербайджана, ряд лиц, осуществляющих разведывательную деятельность в отношении Украины, Грузии и Азербайджана, были арестованы, а некоторые находятся под следствием.

Это разоблачение деятельности французской разведки, реализованное благодаря высокому профессионализму азербайджанских спецслужб, стало историческим ударом по имиджу французской разведки, что вынудило президента Франции Эммануэля Макрона уволить Бернара Эмье, директора Главного управления внешней безопасности Министерства обороны Франции (DGSE), работой которого он был недоволен из-за провала разведки в африканском и южнокавказском секторе и отставка которого ожидалась еще в августе 2023 года.

Череду потерь своих позиций в африканских странах Макрон, похоже, пытается восполнить на постсоветском пространстве, в основном на Южном Кавказе и Центральной Азии.

К причинам можно добавить и ближневосточное фиаско Макрона, который спустя чуть более двух недель после вторжения ХАМАСа на юг Израиля, отправился в турне по Ближнему Востоку, где встретился с премьером Нетаньяху, президентом Палестины Аббасом, королем Иордании Абдаллой II и египетским президентом ас-Сиси в Каире. Однако удачным вояж французского президента, занимающего противоречащую генеральной линии США и ЕС позицию, не оказался — французское издание Le Figaro даже назвало его «очередным провалом французской дипломатии… из-за постоянного изменения позиции Макрона, что подчеркивало отсутствие дипломатической линии Франции». А передача после варварского вторжения террористов ХАМАС в Израиль Бейруту нескольких десятков передовых бронемашин (VAB) с риском, как пишет The National Interest, что они попадут к Хизбалле или Ирану, вызвала непонимание политики Франции среди ее союзников и партнеров и демонстрирует кризис французской дипломатии.

Что Макрон пытается компенсировать наращиванием активности на Кавказе и в Центральной Азии. Воспользовавшись переориентацией Пашиняна с России на Запад, Франция взяла на себя роль военно-политического покровителя Армении. 24 апреля негласный рупор французских спецслужб Intelligence Online написал, что Париж приступил к подготовке выстраивания системы экспорта вооружений Армении. Затем, 12 июня экс-советник Минобороны Франции в интервью изданию Caucase de France подтвердил поставку Армении 50 французских бронетранспортеров. 12 ноября, спустя две недели после подписания в Париже главами Минобороны Франции и Армении «документов о двустороннем сотрудничестве», Ереван получил первую партию ожидаемых бронетранспортеров.

Еще одной точкой внешнеполитического проникновения стала Центральная Азия — Париж с начала года проводил в этом регионе мероприятия по наращиванию своего влияния: в январе прошли политические консультации внешнеполитических ведомств Франции и Туркменистана; в апреле Астану, Ташкент и Бишкек посетила спецпредставитель президента Дюмон; в мае в Казахстане и Узбекистане принимали министра по вопросам внешней торговли Бешта; в сентябре в Париже встречали главу МИД Туркменистана Мередова. В ноябре же состоялся визит самого Макрона в Астану и Ташкент. Это был первый визит французского президента в Узбекистан. В этом же месяце президент Кыргызстана Жапаров был в Париже. Тогда и состоялся первый Франко-кыргызстанский бизнес-форум.

Трудно прогнозировать, насколько удачными окажутся усилия Макрона в странах Центральной Азии, но на Южном Кавказе, в частности в Азербайджане, французская дипломатия прокололась однозначно. Это не только позорный провал внешней разведки с далеко идущими последствиями для французской дипломатии и внешней политики вообще, но и в частности для отношений с Азербайджаном, и так в последнее время находящихся в некоторой напряженности.

А ведь Азербайджан в свое время оказал высокое доверие Франции, согласившись на ее сопредседательство в Минской группе ОБСЕ по урегулированию Карабахского конфликта. И впоследствии, несмотря на поддержку Армении в ущерб интересам официального Баку, именно Азербайджан проявлял добрую волю и оказывал крупные капитоловложения в реставрацию исторических памятников зодчества и культурного наследия Франции, в числе которых финансирование масштабного ремонта всемирно известного музея Лувр и Версальского дворца, реставрация семи французских церквей, относящихся к X-XII векам, в населенных пунктах Сантийи, Френе-о-Соваж, Сан-Илер ля Жерар, Танвиль, Куржуст, Ревойон и Мал департамента Орн, а также реставрация пяти витражей Страсбургского Кафедрального собора, относящихся к XIV веку.

Но разоблачение французской агентурной сети в Азербайджане, расцененное как фиаско власти нынешнего французского президента, доказывает, что Эммануэль Макрон не только активно поддерживал Армению в нагорно-карабахском конфликте, несмотря на предусматривающий нейтральность статус сопредседателя Минской группы, но и глубоко запустил свои щупальца во внутренние дела и политику независимого Азербайджана.

Разоблачение Азербайджаном французской шпионской сети стало сокрушительным ударом по позициям Франции не только в Азербайджане, на Южном Кавказе, но и нанесло огромный урон ее имиджу во всем мире. И восстановить свой авторитет Франции, во всяком случае в Азербайджане, при действующем президенте вряд ли удастся…