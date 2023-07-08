8 июля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с послом Республики Таджикистан в Азербайджане Рустамом Соли в связи с завершением его дипломатической деятельности.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, Джейхун Байрамов отметил, что исторические и культурные узы между двумя странами, а также народами Азербайджана и Таджикистана, имеют глубокие корни. Он подчеркнул, что их связывают теплые дружественные отношения, тесное взаимовыгодное сотрудничество и взаимодействие, основанные на многовековых традициях.

Министр выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних связей во всех сферах и укреплении отношений в интересах двух дружественных народов.

Посол Рустам Соли, в свою очередь, выразил признательность за поддержку, оказанную ему в период дипломатической деятельности в Азербайджане.

Министр Джейхун Байрамов пожелал послу Рустаму Соли успехов в дальнейшей деятельности.