Ввод европейских войск в Украину будет означать войну с Россией, заявил Владимир Путин на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. «Они хотят пересмотреть итоги Второй мировой войны? К чему они сейчас подталкивают народы своих стран? К войне с Российской Федерацией? Сейчас они говорят о том, что думают о том, как бы ввести войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», — сказал Путин.

Сразу после этого он заявил, что Россия «никогда не угрожала» европейцам, а угроза со стороны Москвы является вымыслом. «Да нет такой угрозы и не было никогда. Мы не угрожаем, не собираемся угрожать европейским странам. С какой стати? Никто даже не задумывается о том, что у нас нет оснований для какого-то конфликта с Европой. Все вопросы решены по результатам Второй мировой войны», — сообщил Путин.

То, что произошло после крушения Советского Союза, было сделано по согласию Российской Федерации как преемницы СССР, добавил он: «Все, что противоречит этим договоренностям — противоречит нашим интересам и не соответствует основополагающим принципам международного права и Устава ООН. Вот в чем все дело. А они настаивают именно на этом — на каких-то изменениях. А каких изменениях? Они хотят пересмотреть результаты Второй мировой войны? К чему они сейчас подталкивают народ своих стран? К войне с Российской Федерацией?».

В последние месяцы в Европе все чаще звучат опасения, что Россия может напасть на одну из стран восточного фланга НАТО, например на одно из государств Балтии. Возможность ввода европейского контингента на украинскую территорию активно обсуждалась в начале года на фоне переговоров о мире между Россией, Украиной и США: тогда Украина, Великобритания и Франция подписали декларацию, в которой шла речь о размещении европейских миротворцев в Украине после подписания мирного договора между Киевом и Москвой. (themoscowtimes.com)