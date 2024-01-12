Бывший президент России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал условия, при которых Москва окажется в состоянии войны с Великобританий.

«Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», — сообщил он в своем блоге. Так Медведев прокомментировал приезд в Киев премьера Британии Риши Сунака для подписания соглашения в сфере безопасности с Украиной.

Сегодня стало известно, что Великобритания первой из западных стран заключит двустороннее соглашение с Украиной о военной поддержке и долгосрочных гарантиях безопасности. Сунак прилетел сегодня в Киев для подписания соответствующего договора; такие соглашения страны «большой семерки» договорились заключить с Украиной на саммите НАТО в Вильнюсе летом прошлого года.

По соглашению, сообщил Сунак, Великобритания обязуется обеспечить Украине «быструю и долговременную поддержку», если в будущем Россия снова нападет на нее. Офис премьера назвал заключаемую договоренность первым шагом в развитии «незыблемого 100-летнего партнерства» между двумя странами. Кроме того, Великобритания предоставит Украине в этом году 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,2 млрд) в виде военной помощи. Это на 200 млн фунтов ($256 млн) больше, чем в каждом из двух первых лет войны.

Деньги также пойдут на ракеты дальнего радиуса действия, средства ПВО, снаряды, обеспечение морской безопасности. Лондон продолжит делиться с Киевом разведданными, помогать в сфере кибербезопасности, обеспечивать обучение военнослужащих и военных медиков. В прошлом году курсы подготовки в Великобритании прошли около 30 000 бойцов ВСУ. (moscowtimes.ru)