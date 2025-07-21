Банки Кыргызстана начали жестко ограничивать расчёты с российскими компаниями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов, консультантов и участников внешнеэкономической деятельности. По их словам, ухудшение условий расчётов с Россией началось с конца прошлого года, а затем проблемы резко усугубились в последние месяцы: выросли сроки обработки платежей, увеличились комиссии, а в ряде случаев переводы остановились. По данным за прошлый год, на Россию приходилось 93% всех трансграничных переводов в Кыргызстан ($2,8 млрд) и 83% вывода средств из страны ($370 млн).

Крупные банки Кыргызстана еще в прошлом году приостановили переводы в адрес российских банков. По данным «24kg», это были Бакай Банк, Демир Банк, Дос-Кредобанк, Керемет Банк, Банк Азии, Оптима Банк, Элдик Банк (РСК Банк), Кыргызкоммерцбанк, MBANK и Кыргызский инвестиционно-кредитный банк (KICB).

Национальный банк Кыргызстана пояснил, что коммерческие банки обязаны соблюдать законы о борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. Это включает проверку клиентов в рамках политики «Знай своего клиента» (KYC) и предоставление документов, подтверждающих законность операций и источников средств. Причина ограничений — ужесточение надзора со стороны Национального банка Кыргызстана, начавшееся на фоне риска вторичных санкций со стороны США. Весной 2025 года в Кыргызстане был назначен единый банк для рублевых операций — «Капитал банк Центральной Азии», который теперь обрабатывает основную часть трансграничных переводов, за исключением некоторых спецрежимов.

По данным Frank Research, нововведения привели к резкому росту сроков проведения расчётов — с одного дня до трёх. Кроме того, комиссии выросли вдвое и теперь составляют 1,5–3%. Некоторые российские компании уже отказались от схем с участием кыргызских банков — из-за необходимости предоставлять полный пакет документов, подтверждающих поставку товара на территорию Кыргызстана. Без таких подтверждений переводы блокируются, пояснила гендиректор Logita Trade Татьяна Медведева.

Ситуация осложнилась после включения кыргызского «Керемет Банка» в санкционный список США в январе 2025 года. Американский Минфин обвинил банк в содействии обходу ограничений, введённых против России. Согласно данным ведомства, «Керемет Банк» взаимодействовал с российским банком ПСБ, который находится под санкциями с 2022 года за финансирование оборонной промышленности РФ. Дополнительное внимание к банку привлекла сделка, в рамках которой в 2024 году связанная с молдавско-российским бизнесменом Иланом Шором компания приобрела у Минфина Кыргызстана контрольный пакет акций «Керемет Банка». Шор находится под санкциями США и Евросоюза, а также в международном розыске.

Кыргызстан стал крупным хабом для параллельного импорта из Европы в Россию: за первые полтора года войны он нарастил импорт из ЕС на 64,4%. Зачастую товары из Германии, Нидерландов и Италии и других европейских государств даже не попадали в страну и сразу направлялись в РФ. (moscowtimes.ru)