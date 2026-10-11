Второй пилот самолета FlyDubai, напавший на капитана судна, признался, что планировал совершить теракт в израильском аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявил генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф Аш-Шамси, сообщает WAM.

Он добавил, что задержанный уже дал признательные показания. Пилот утверждает, собирался захватить самолёт и направить падающее воздушное судно в здание пассажирского терминала аэропорта Бен-Гурион.

Согласно материалам дела, 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хаммами заранее изучал маршрут и аэропорт во время двух предыдущих рейсов в Израиль. На третьем он попытался захватить самолет.

По данным следствия, в 2017 году подозреваемый учился в австралийском Мельбурне, где начал увлекаться экстремистским контентом и литературой. Тогда же он стал посещать мечеть при Королевском технологическом институте и контактировать с представителем террористической организации «Братья-мусульмане».

Ранее об этом со ссылкой на источники сообщали израильские медиа. По их информации, аль-Хамами рассказал следователям, что собирался перехватить управление самолетом и далее продолжить обычный маршрут, чтобы долететь до Тель-Авива, не вызывая подозрений. Затем он собирался обрушить самолет на аэропорт, или, если это окажется невозможным, врезаться в одно из высотных зданий израильской столицы.

Аль-Хамами рассказал, что такой план возник у него давно, и что именно ради его осуществления он устроился на работу в авиакомпанию, совершающую полеты в Израиль. Он уже несколько раз летал в Тель-Авив с FlyDubai и в аэропорту Бен-Гурион старался тщательно осмотреть его здание и летное поле, чтобы детальнее спланировать атаку. Аль-Хамами уже был готов совершить свой теракт в июле, но передумал, поскольку его поставили в рейс с пилотом, который был его другом.

30 сентября самолет авиакомпании FlyDubai в Тель-Авив экстренно сел в Саудовской Аравии. Второй пилот напал с ножом на капитана и попытался перехватить управление. На борту находились 182 человека, большинство пассажиров были гражданами Израиля.

Потерявший управление самолет резко снизил высоту. Несмотря на тяжелые ранения, Маччхар смог разблокировать дверь в кабину пилотов. Услышав шум драки, пассажиры ворвались в кабину, обездвижили нападавшего и оказали первую помощь раненому капитану. Один из пассажиров смог выровнять его полет – потом он объяснял, что часто смотрит по телевизору передачу об авиации и авиапроисшествиях. (svoboda.org)