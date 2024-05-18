Вызванные ливнями селевые потоки затруднили движение автомобилей на автомобильной дороге Хачмаз-Губа.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, селевые потоки после кратковременного ливня в Хачмазе 18 мая вызвали трудности для движения автотранспорта на участке дороги Хачмаз-Губа новой автомагистрали Баку-Губа-Государственная граница с Российской Федерацией. Из-за отсутствия водоотвода селевые потоки образовали на дороге лужу глубиной 30-40 сантиметров на участке длиной 10-15 метров.

На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной дорожной полиции, соответствующие государственные учреждения были проинформированы.