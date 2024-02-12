13 февраля с 09:00 до вечера на 72,5 км участке дороги Баку-Губа-граница с Россией движение транспортных средств будет обеспечено с ограничениями.

Как сообщает #, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог.

Отмечается, что движение будет ограничено в связи с установкой нового надземного пешеходного перехода.

«Водителей просят быть внимательными при движении на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных знаков», — говорится в сообщении.