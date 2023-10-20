Оплатить проезд по новой платной автомобильной дороге Баку-Губа — госграница с Российской Федерацией можно будет чип-картой.

Как сообщает #, об этом было сказано сегодня во время открытия новой платной автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с РФ с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Карту можно будет приобрести на въезде и выезде дороги, а в ближайшем будущем и в различных пунктах продаж в городах и районах.

Карта будет двух видов, то есть, водители, которые часто пользуются этой дорогой, смогут приобрести постоянную карту, а те, кто время от времени пользуется дорогой, смогут приобрести временную или одноразовую карту.