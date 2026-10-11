Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас отменил выборы в Палестинскую национальную администрацию, которые были назначены на 28 ноября этого года. Взамен он предложил провести выборы в администрацию одновременно с президентскими 11 сентября 2027 года, сообщило палестинское официальное информационное агентство WAFA.

В заявлении Аббаса говорится, что Организация освобождения Палестины после консультаций с другими политическими силами в регионе «пришла к национальному консенсусу» о нецелесообразности проведения выборов в назначенную дату из-за препятствий, которые будет ставить Израиль. Аббас упомянул военные атаки Израиля, гуманитарную ситуацию в секторе Газа, насилие со стороны израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан и продолжающиеся вторжения израильских сил на палестинские территории, включая Западный берег и Восточный Иерусалим.

Выборы в Палестинскую национальную администрацию, назначенные на 28 ноября, стали бы первыми с 2005 года, когда Аббас был избран президентом Палестины. Впоследствии Аббас и возглявляемое им политическое движение ФАТХ утратили контроль над сектором Газа, где в 2006 году в результате местных выборов к власти пришло соперничающее с ФАТХ движение ХАМАС (признано террористическим в США и Евросоюзе). Палестинская национальная администрация со штаб-квартирой в Рамалле сохранила контроль над Западным берегом реки Иордан.

Предполагалось, что в ноябрьских выборах в 2026 году смогут голосовать жители как Западного Берега и Восточного Иерусалима, так и сектора Газа.

Политологи ранее отмечали, что 90-летний Махмуд Аббас и возглавляемая им Палестинская национальная администрация в последние годы крайне непопулярны среди самих палестинцев. Расположенный в Рамалле «Палестинский центр политических и социологических исследований» (PCPSR), который в международной аналитике и медиа считается авторитетным источником данных о настроениях палестинского общества, пишет о том, что около 80 процентов палестинцев требуют немедленной отставки Махмуда Аббаса. Более 80 процентов опрошенных PCPSR респондентов оценивают институты ПНА как глубоко коррумпированные. (svoboda.org)