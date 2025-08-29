Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала террориста, занимавшего высшую должность в группировке «Исламское государство» в секторе Газа.

«ЦАХАЛ уничтожил главу палестинской ячейки террористической организации ИГ в секторе Газа Мухаммеда Абд аль-Азиза Абу Зубайду в районе Бурейджа (лагерь палестинских беженцев в центральной части сектора Газа)», — говорится в заявлении. По информации армейской пресс-службы, «Абу Зубайда занимал высшую должность в террористической организации ИГ в секторе Газа» и «отвечал за разработку политики, планирование и контроль за осуществлением деятельности террористической организации ИГ в Иудее и Самари, секторе Газа и на Синайском полуострове». «Террористическая организация ИГ активно участвовала в боевых действиях против войск ЦАХАЛ в секторе Газа, а также в переброске боевой техники и сборе значительных средств для финансирования терроризма из Иудеи и Самарии в сектор Газа», — добавили в армейском ведомстве.

«ЦАХАЛ продолжит борьбу с террористическими организациями в секторе Газа», — заверили израильские военные.