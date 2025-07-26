Израильские военные нанесли новый удар по Ливану. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, целью атаки являлась ликвидация «высокопоставленного командира» шиитского движения «Хезболлах» Али Абд аль-Кадера Исмаила. Удар был нанесен в районе Бинт-Джбейля на юге Ливана.

Ликвидированный «участвовал в восстановлении террористического потенциала» «Хезболлах», а его действия представляли собой «грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном» о прекращении огня, отметили в пресс-службе.