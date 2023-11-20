«Израиль и ХАМАС не должны оставаться в Газе. Единственный, кто может взяться за контроль и оказывать услуги населению, — это Палестинская автономия. Фактически, Палестинская автономия никогда не покидала сектор Газа», — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Боррель.

Премьер Израиля Нетаниягу неоднократно заявлял, что Палестинская администрация не «подходит» для управления сектором Газа. Он выражал недовольство тем, что президент Палестины Аббас все еще не осудил ХАМАС.

5 ноября Аббас на встрече с госсекретарем США Блинкеном заявлял, что готов помочь в управлении сектором в случае «свержения» ХАМАСа. (АЗфронт)