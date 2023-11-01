Египет разместил танки и бронемашины возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа, сообщает издание Times of Israel.. В статье отмечается, что рядом с границей видны «десятки транспортных средств». Появление тяжелой военной техники у контрольно-пропускного пункта связано с опасениями Египта о возможном наплыве десятков тысяч беженцев.

«Рафах» является единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа. Ранее агентство Associated Press со ссылкой на офис израильского премьера сообщало, что Израиль признал существование плана размещения 2,3 миллиона жителей палестинского анклава на Синайском полуострове в соседней стране.