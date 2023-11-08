Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что ни Израиль, ни группировка ХАМАС не должны управлять сектором Газа после того, как закончится нынешний военный конфликт.

«ХАМАС не сможет продолжать управлять Газой. В противном случае это приведет к повторению событий 7 октября (…) Но и ясно то, что и Израиль не может оккупировать Газу», — приводят американские СМИ слова Блинкена.

По его словам, «возможно, понадобится некий переходный период в конце конфликта».

«Обязательно то, чтобы палестинский народ был в центре системы управления Газой», — подчеркнул госсекретарь США, добавив, что Вашингтон выступает против «перемещения палестинского населения».