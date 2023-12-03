Израиль после завершения наземной операции собирается создать буферную зону возле границы с сектором Газа. Об этом неназванный израильский чиновник заявил изданию The Times of Israel.

По его словам, создание определенной буферной зоны безопасности на границе со стороны сектора Газа нужно, чтобы у ХАМАС больше не было возможности сосредоточить силы и застать еврейское государство врасплох.

«Это мера безопасности, а не политический шаг. Мы не планируем оставаться на территории, прилегающей к границе со стороны сектора Газа», — подчеркнуло официальное израильское лицо.

Издание отметило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поделился планами насчет буферной зоны с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита.