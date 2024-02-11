Украина может сохраниться как государство, только если станет буферной зоной между Россией и Западом, отказавшись от интеграции в ЕС и НАТО, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем.

«Нравится нам это или нет, нравится это украинцам или нет, но Украина находится там, где она есть на карте. Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом — разумеется, с гарантиями безопасности», — сказал Орбан (цитата по Die Presse).

По его мнению, если этого не произойдет, «Украина потеряет свою страну». «Русские будут уничтожать ее снова, снова и снова. Россия никогда не примет такого члена ЕС и НАТО, как Украина, у себя на пороге. Никогда», — подчеркнул Орбан.

Он считает, что шанс на интеграцию Киева в эти структуры был упущен на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году. По словам Орбана, тогда «Россия была слишком слаба, чтобы заблокировать расширение НАТО, которое включало бы Украину», однако союзникам не удалось прийти к консенсусу.

«Мы сделали ошибку — создали впечатление у стран, не входящих в Альянс, что этот вопрос не подлежит переговорам. С Украиной соглашения, вероятно, не было бы достигнуто, но мы бы, по крайней мере, выиграли время, чтобы понять, как противостоять крайне конфронтационной политике России», — отметил венгерский премьер.

С точки зрения Орбана, война в Украине «совершенно точно не закончится» в этом году. При этом он считает, что Киеву следовало бы согласиться на прекращение огня, чтобы не потерять еще больше территорий и не потерпеть поражение. По его мнению, рассчитывать на то, что ЕС предоставит достаточно оружия и денег, нельзя, поскольку блок «не в состоянии сделать это».

В то же время Орбан подчеркнул, что в Кремле не считают Киев равноправным участником переговоров. По его словам, Россия будет вести диалог об урегулировании только с США, поскольку и Евросоюз для нее «недостаточно силен, чтобы воспринимать его всерьез». (moscowtimes.ru)