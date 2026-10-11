Глава Португальской футбольной федерации Педру Проэнса сообщил, что нападающий Криштиану Роналду вернется в национальную команду в ноябре. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

«Федерация, тренер, все партнеры по команде настроены одинаково: мы хотим возвращения Криштиану. Он тоже готов вернуться. Я ожидаю его возвращения уже во время ноябрьской международной паузы», — сказал Проэнса.

30 сентября Проэнса прибыл в Копенгаген, чтобы урегулировать конфликт между Криштиану Роналду и главным тренером сборной Жорже Жезушем.

Позднее Роналду самовольно покинул расположение национальной команды из-за ссоры с тренером Жорже Жезусом — 41-летний футболист пропустил три последние тренировки в составе сборной после того, как не вышел по решению тренера в составе на матч против Норвегии в Лиге наций. После пресс-конференции, на которой Жезус не гарантировал Роналду место в составе на предстоящую игру с Данией, Криштиану направился в аэропорт, откуда вылетел на своем частном самолете.