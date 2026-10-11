Приостановка санкций США в отношении российского дизельного топлива предоставит РФ «дополнительные доходы для ведения войны» против Украины, заявила в субботу, 10 октября, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого делать не будет. В понедельник министры иностранных дел стран ЕС намерены утвердить самый масштабный с начала войны пакет санкций, направленный против военной машины России», — написала Каллас на своей странице в X, комментируя объявленную накануне «дизельную сделку» США и России.

В посте дипломат также отметила, что за последние два дня «в результате российских ударов погибло более 80 мирных жителей Украины», Москва также «усилила гибридные атаки на Европу», в том числе на союзников по НАТО, отметила Каллас.

Вечером 9 октября президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным объявил о соглашении по поставкам российского дизеля в Соединенные Штаты и на мировой рынок. По словам главы Белого дома, РФ «незамедлительно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, еще 500 000 тонн — в течение ноября, и 1 000 000 тонн сразу после этого». В дальнейшем, в зависимости от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов, Москва должна в короткие сроки обеспечить поставки дополнительных трех млн тонн топлива, указал американский президент. Кремль подтвердил соглашение.

Для осуществления сделки Минфин США выдал лицензию на совершение ранее запрещенных из-за санкций операций с дизелем из РФ, действующую до 7 апреля 2027 года. Российские власти досрочно сняли ограничения на экспорт этого вида топлива.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал соглашение США и России «инвестицией в войну», а также призвал Вашингтон усилить давление на Москву, чтобы достичь прекращения огня. «Украина не будет сжигать российскую нефтепереработку, если Россия не разрушит нашу энергетику. Мы предлагаем Америке именно такую ​​договоренность и считаем, что силы Соединенных Штатов достаточно, чтобы добиться такого компромисса», — заявил украинский лидер. (DW)