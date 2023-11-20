В телефонном разговоре с премьером Израиля Нетаньяху президент Франции Макрон подтвердил право Еврейского государства на самооборону. Лидеры обсудили ситуацию на израильско-ливанской границе. Макрон призвал к прекращению огня в секторе Газа и выразил обеспокоенность «ростом насилия в отношении палестинского гражданского населения на Западном берегу».

11 ноября Макрон призвал Израиль «прекратить бомбить младенцев, женщин и стариков». Нетаньяху отреагировал на критику в адрес Израиля и отметил, что вся ответственность за гибель мирных жителей лежит на ХАМАСе.

13 ноября Макрон «объяснился» перед израильским коллегой Герцогом за свои слова о «нелегитимности действий Израиля в секторе Газа». Он заявил, что Франция поддерживает право Израиля на самооборону. «Президент Макрон пояснил, что он не намеревался и не намерен обвинять Израиль в преднамеренном причинении вреда невинным гражданам в ходе кампании против террористической организации ХАМАС», — отмечается в заявлении канцелярии президента Израиля. Согласно заявлению, Макрон объяснил Герцогу, что его высказывания относились к «гуманитарной ситуации в Газе, которая остается важным вопросом для него и многих других стран».

11 ноября президент Франции Макрон призвал Израиль «прекратить бомбить младенцев, женщин и стариков». В ответ, премьер Израиля заявил, что вся ответственность за гибель мирных жителей лежит на ХАМАСе, т.к именно он препятствует их эвакуации на юг сектора и использует их в качестве живого щита.