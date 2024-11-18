Глава Антикоррупционного комитета Армении Сасун Хачатрян и Глава Высшего судебного совета (ВСС) Карен Андреасян подали в отставку. Об этом сообщает Sputnik Армения.
Кроме того, 17 ноября в СМИ появилась информация о возможных отставках министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна, главы Комитета государственных доходов Рустама Бадасяна, министра внутренних дел Ваге Казаряна и главы Следственного комитета Аргишти Кярамяна.
Пока эти сообщения остаются неподтвержденными.
Примечательно, что череда заявлений об уходе началась вскоре после недавнего заседания правительства, в ходе которого премьер-министр Никол Пашинян подверг резкой критике работу силовых ведомств.