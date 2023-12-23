Заслуженный деятель искусств, известный композитор Джаваншир Гулиев поддержал кандидатуру действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева на грядущих внеочередных президентских выборах 7 февраля.

«Не знаю причину проведения внеочередных выборов (президента). Но уверен на 100%, что азербайджанский народ изберет президента Ильхама Алиева. Я сам вижу Ильхама Алиева фаворитом (на выборах) и собираюсь проголосовать за него», — сказал Гулиев.

Это правильное, честное решение. Допускаю, что в адрес известного композитора будет слышна критика со стороны так называемой отечественной «радикальной» оппозиции. Те, кто все еще остался в ее рядах, используя свою оппозиционность, в том числе и для выезда в страны Европы в качестве «жертвы политических репрессий», обожают поливать грязью своих же вчерашних соратников.

Неизлечимо больные нео-большевизмом эти господа и дамы, по-прежнему упорно считают, что кто не с ними, тот против них. Они очерняли каждого бывшего известного функционера ПНФА или «Мусават», что уходил из рядов этой партии, в том числе и создавая свою собственную политическую силу.

«Радикалы» отрицали очевидное — то, что у президента Азербайджана есть четкая концепция исторической Победы. Тогда как у самих лидеров «радикалов» не было реальной, реализуемой стратегии решения самой главной проблемы, стоявшей перед всеми азербайджанцами мира. Они являли и являют собой поныне худший пример популистов, ко всему прочему готовых конкурировать в своей маленькой песочнице за звание главного «радикала». Этим и объясняется то, что всех, кто поддерживал действующего главу государства, они подвергали очернению.

То же самое, вполне допускаю, будет и с Д.Гулиевым. И не только с ним, а с каждым вчерашним оппозиционером, который всего лишь озвучит правду. Которая состоит в том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев является личностью, имя которого золотыми буквами вписано в историю нашей страны, нашего народа в качестве победоносного главы государства, благодаря блестяще продуманной и реализованной стратегии и тактике которого была полностью восстановлена территориальная целостность Азербайджана.

Победа в 44-дневной войне — это та страница в нашей истории, которую даже через столетия будут изучать азербайджанцы. Потому, что это был триумф воли, силы, мужества. Это был разгром не только армянских оккупационных сил, что более четверти века строили защитные линии на оккупированных территориях Азербайджана, но и блестящий триумф над государствами, которые поддерживали оккупационную политику официального Еревана.

Они делали все, чтобы выгодный им, РА и мировому армянству «статус-кво» оставался неизменным. Они надеялись на то, что азербайджанский народ смирится со временем с потерей своих земель. Но они не учли фактора личности Ильхама Алиева. Он, как показало время, всегда знал, что, как и когда нужно делать. И под его руководством все наши земли были возвращены!

Сейчас священный азербайджанский триколор развевается и в Шуше, и в Лачине, и в Ханкенди, и в Ходжалы — он реет над всем Азербайджаном. Буквально вчера состоялся исторический футбольный матч в Ханкенди между командами «Карабах» и МОИК. Да, игра прошла в том самом городе, который считался оплотом карабахской хунты, откуда она вещала и угрожала Азербайджану.

Где теперь все бывшие лидеры этой хунты? Они в бакинском СИЗО, ожидают справедливого суда над собой. А президент Азербайджана был вчера в Ханкенди, где наблюдал за ходом исторического футбольного матча. А сегодня глава государства уже посетил в Шушинском районе поселок Туршсу и одноименный родник. Также он посетил села Нахчыванлы, Пирджамал, Ханабад и Пирляр Ходжалинского района.

Да, действующий президент Азербайджана вошел в историю не только, как освободитель наших земель, но и как тот, благодаря кому освобожденный Карабах превращается в настоящую жемчужину всего Южного Кавказа. Каждый город в Карабахе совсем уже скоро станет местом комфортного проживания для тех, кто более четверти века мечтал о возвращении домой. Их мечта стала реальностью благодаря президенту Ильхаму Алиеву.

И это понимают, признают и ценят и те, кто ранее находился в рядах оппозиции. В том числе и композитор Джаваншир Гулиев. Шаг которого доказывает, что нет у действующего главы государства политических конкурентов. Таковым является только время. В этой связи вспоминаю, что отвечая на вопрос Михаила Гусмана, в ходе интервью, которое было дано несколько лет назад, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что мечтает заглянуть в будущее, чтобы увидеть, получилось ли у него реализовать все, что он запланировал. А планирует он превращение Азербайджана в одно из самых развитых государств мира. И я уверен, что все эти планы главы государства будут реализованы.