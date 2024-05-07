Председатель КНР Си Цзиньпин во время двухдневного визита во Францию выступил против критики его страны за тесные связи с Москвой на фоне полномасштабного вторжения армии России в Украину.

«Мы против того, чтобы кризис использовался для возложения ответственности на третью страну, ухудшения её имиджа и провоцирования новой холодной войны», — сказал Си. Китайский лидер подчеркнул, что Пекин не был источником этого конфликта, не поддерживает в нём ничьей позиции и не является его участником.

Президент Франции Эммануэль Макрон совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая присутствовала на части переговоров с Си Цзиньпином в Париже, призвали главу КНР использовать своё влияние на Москву, чтобы положить конец войне России против Украины.

Позднее в мае Си будет принимать в Пекине российского президента Владимира Путина. На переговорах в Париже глава КНР, однако, не высказал никаких чётких намерений относительно давления Пекина на Москву. Си ограничился лишь общим пожеланием мира, отмечает The New York Times.

В ходе переговоров Макрон также призвал Си не допускать экспорта каких-либо технологий, которые могут быть использованы Россией в ходе её вторжения в Украину. Западные лидеры обеспокоены тем, что Китай, несмотря на его официальную позицию нейтралитета в отношении событий в Украине, может существенно поддерживать Россию, поставляя ей оборудование, пригодное для производства оружия.

Эммануэль Макрон, не раз допускавший возможность отправки западных войск в Украину, заверил Си Цзиньпина, что Франция не находится в состоянии войны с Россией или с её народом и не стремится свергнуть правительство Путина. При этом, как сказал Макрон, без безопасности Украины не может быть безопасности Европы. Французский президент, говоря о продолжающейся войне в Украине, подчеркнул важность поддержания тесного диалога между Парижем и Пекином.

На пресс-конференции в Париже Си Цзиньпин заявил, что Китай играет активную роль в достижении мира в Украине. Он отметил, что Пекин выступает «за проведение в надлежащее время международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной и обеспечивающей равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов». «История вновь и вновь доказывает, что в конечном итоге конфликты можно разрешить только мирным путём», — добавил глава КНР.

Си также сказал на пресс-конференции, что его страна готова работать с Францией над глобальным прекращением войн на время предстоящих Олимпийских игр в Париже. (svoboda.org)