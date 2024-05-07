Соединенные Штаты Америки признают Владимира Путина президентом России.

Такое заявление сделал официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер во время брифинга. При этом отмечается, что США не будут представлены на «инаугурации» Путина.

«Мы точно не считали эти выборы свободными и честными, но он президент России и продолжит работать в этой роли», – заявил он.

Кроме того, США не видят причин корректировать готовность своих ядерных сил, как и готовность РФ применить ядерное оружие. (unian.net)