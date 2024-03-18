США продолжат работать, исходя из того, что Владимир Путин – президент Российской Федерации. Об этом в ходе брифинга заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

По его словам, реальность такова, что Путин является президентом РФ.

«Нам приходилось иметь дело с этой реальностью на фоне всего [конфликта] в Украине <…>, других шагов, противоречащих интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и РФ под его руководством», — сказал Салливан.