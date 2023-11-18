Афганские власти будут руководствоваться своими национальными интересами при решении вопроса о женском образовании. Об этом заявил ТАСС заместитель министра информации и культуры во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением «Талибан», Хаятулла Мохаджир Фарахи на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Афганистан — страна, которая отличается от других стран. Мы решаем все вопросы по этой теме в соответствии с нашими национальными интересами», — сказал представитель делегации талибов.

«В каждой стране есть свой закон, своя политика. Они приспосабливаются к состоянию своей страны», — добавил он.