Молдова присоединилась к индивидуальным санкциям Совета ЕС в отношении России. Соответствующий указ подписал вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Николае Попеску.

В соответствующем документе говорится о присоединении страны к «решению Совета ЕС (PESC) 2023/1767 от 13 сентября 2023 года относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или ставящими под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Решение было принято после того, как Европейская комиссия в своем докладе о начале переговоров о вступлении Молдовы в ЕС призвала Кишинев присоединиться к ряду европейских санкций против России. В черном списке ЕС находятся «почти 1 800 физических и юридических лиц». Для них предусмотрены ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов.

Ранее Молдова присоединилась к санкциям в сфере банковской системы, было приостановлено прямое авиасообщение республики с Россией. Другие ограничения анализировались с точки зрения экономического влияния на Молдову.

Последнее решение вызвало злобную реакцию Москвы. «Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям ЕС расцениваем как очередной враждебный шаг руководства Молдавии, целиком встроившегося в антироссийскую кампанию коллективного Запада. Его цель – полное разрушение российско-молдавских отношений, которые по вине официального Кишинева уже находятся в весьма плачевном состоянии», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Подобный деструктивный курс руководства Молдавии едва ли отвечает интересам жителей страны, которые в подавляющем большинстве дружественно относятся к России и заинтересованы в сохранении и развитии многопланового двустороннего сотрудничества.

Решение молдавской стороны не останется без ответа. О принятых мерах будет сообщено дополнительно», — пригрозила Захарова.

При этом, как сообщает украинский телеграм-канал «ZеРада», похоже, начались переговоры президента Молдовы Майи Санду и главы Украины Владимира Зеленского о сроках и форматах возможной военной кампании ВСУ в Приднестровье. По данным канала, резко активизировалась работа с британской разведкой по линии возможных сценариев приднестровского кейса.

«ZеРада» анализирует последние события и приходит к выводу, что «что-то затевается».

«По нашей информации резко активизировалась работа с британской разведкой по линии возможных сценариев кейса ПМР. Похоже, начались переговоры Санду с Зеленским о сроках и форматах возможной военной кампании ВСУ в Приднестровье», — пишет канал.

Тут возникает два вопроса. Каким образом Россия может ответить Молдове за принятое ею решение присоединиться к европейским санкциям против нее? Ведь Захарова обещает месть. И второй – похоже ли на правду, что Санду и Зеленский могут договориться об участии украинской армии в операции по освобождению Приднестровья от российских оккупантов и сепаратистов?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Доктор истории, директор Института эффективной политики (Кишинев) Виталий Андриевский:

— Есть по меньшей мере две причины присоединения Молдовы к индивидуальным санкциям ЕС, направленным против физических и юридических лиц РФ.

Во-первых, это связано с принятыми Молдовой обязательствами как страны, которая готовится к вступлению в ЕС. Первоначально в статусе кандидата, а в отдаленной перспективе – члена ЕС. Во-вторых, в этом списке среди физических лиц оказались как уроженцы Молдовы, так и некоторые персоны, связанные с нашей страной.

Об этих лицах несколько слов.

Сергей Аксенов, руководитель аннексированного Российской Федерацией Крыма, родился Бельцах на севере Молдовы. Кличка Гоблин. Из бандитов в руководители временно оккупированного региона Украины. Оккупированного бандитской страной, все логично.

Владимир Константинов, родившийся в селе Владимировка Слободзейского района. В качестве председателя так называемого верховного совета «Автономной Республики Крым» Владимир Константинов сыграл важную роль в принятии этой структурой решений об организации крымского «референдума» и призвал избирателей проголосовать за «независимость» Крыма 16 марта 2014 года. Он был одним из подписантов «договора о присоединении Крыма к Российской Федерации» 18 марта 2014 года.

«Министр» образования и науки «ДНР» Михаил Кушаков тоже работал в Приднестровье долгое время. Был доцентом различных кафедр в Тираспольском университете имени Тараса Шевченко, после чего, в итоге, стал его проректором. Кушаков был включен в европейский санкционный список в апреле 2022 года.

Александр Бабаков родился в Кишиневе в 1963 году. Является депутатом Государственной Думы РФ, председателем Комитета Госдумы по развитию военно-промышленного комплекса РФ, видным членом партии «Единая Россия» и бизнесменом со значительными инвестициями в аннексированном Россией Крыму.

Поддерживал связи с некоторыми бизнесменами в Молдове.

Ну и самый вопиющий персонаж — Владимир Антюфеев, известный также как «серый кардинал» непризнанной Донецкой Народной Республики (ДНР).

В 1990–1991 годах служил командиром Рижского ОМОНа. Эти полицейские силы были вовлечены в неудавшуюся попытку государственного переворота под руководством КГБ в январе 1991 года. За эти действия латвийское правительство обвинило Антюфеева в «преступлениях против государства» в августе 1991 г. Антюфееву за два часа до ареста удалось бежать в Россию. Затем Антюфеева направили в Тирасполь. Приняв новое имя, «Вадим Шевцов», Антюфеев сыграл ключевую роль в формировании органов внутренних дел и безопасности правительства Приднестровья, особенно Министерства государственной безопасности, которое он возглавлял. Настоящая личность Шевцова была раскрыта Александром Лебедем в 1997 году.

Что касается возможной совместной кампании Молдовы и Украины на территории Приднестровья, то теоретически это возможно. Но никто не скажет с полной определённостью, будет ли это осуществлено на практике.

С военной точки зрения, учитывая потенциал Украины, это несложная операция. Но сегодня вопрос не в том, как ее осуществить, а в том, что будет после ее реализации. Какие могут быть экономические и социальные последствия, как отреагирует население этого региона. А самое главное, что предпримет Россия.

Поэтому я не могу с уверенностью сказать, что такая специальная операция будет предпринята в ближайшее время, а также в отдаленной перспективе. Нужно подумать и о невоенных методах решения этой проблемы.

Молдавско-румынский политический аналитик Михай Исак:

— В настоящий момент Россия ведет полномасштабную гибридную войну против Республики Молдова, поэтому Москва уже принимает жесткие меры против этой страны.

Российские спецслужбы активно используют внутриполитические факторы против конституционной власти Республики Молдова. У Москвы есть большие союзники в лице беглых олигархов Молдовы, такие как Илан Шор, Влад Плахотнюк и другие.

Коррупция используется Москвой как оружие в гибридной войне, в том числе на политической арене. Мы видим, как Илану Шору удалось прийти к власти в пророссийском регионе Гагауз Ери при активной помощи российских СМИ. На последних выборах на должность башкана (губернатора) области победил человек, которого поддерживал Илан Шор. Полиция и СМИ показали, как избирателям давали деньги и лживые обещания.

В результате мер, предпринятых спецслужбами и властями Республики Молдова, этот сценарий не повторился в большем масштабе на последних местных выборах в ноябре 2023 года. Но президентские выборы в 2024 году и парламентские в 2025 году дадут новые возможности для Москвы попытаться изменить нынешнее проевропейское направление страны.

Во всех этих российских сценариях криминальный мир играет важную роль, а отношения между российскими спецслужбами и различными коррупционерами из Молдовы вызывают беспокойство у нынешней проевропейской администрации.

Россия продолжит использовать сепаратистский регион Приднестровье для шантажа центральных властей и чтобы положить конец европейским мечтам большинства населения республики. Но конституционные власти снова и снова заявляют, что они не оставят регион в руках российской угрозы навсегда.

Ожидается, что Россия снова применит энергетическое оружие против Республики Молдова этой зимой, но стратегические партнеры, прежде всего Румыния, приняли меры, чтобы помочь стране пережить возможную ситуацию, когда российский газ не достигнет Молдовы.

Кстати, Азербайджан будет играть важную роль посредством своего стратегического партнерства с Румынией, которое позволит Румынии импортировать азербайджанский газ на помощь Республике Молдова. Присутствие азербайджанского газа дало больше возможностей для маневра конституционным властям в Кишиневе, которые могут противостоять российскому натиску.

На данный момент Кишинев не желает использовать силу, чтобы положить конец сепаратистскому режиму в Приднестровье и поставить регион под контроль конституционных властей. Об этом факте неоднократно заявляли президент Республики Молдова Майя Санду и другие высокопоставленные чиновники Кишинева. Также официальные лица Евросоюза заявили, что не поддерживают военную интервенцию в Приднестровье.

Республика Молдова не имеет ни ресурсов Азербайджана, ни его геополитических связей. Также Баку сделал реинтеграцию страны одной из своих главных политических целей и никогда не переставал привлекать к этой ситуации внимание всего мира, но у Кишинева не было этой четкой цели в течение многих лет.

Кишинев надеется использовать путь к европейской интеграции как способ мирной реинтеграции региона с помощью огромных инвестиций ЕС.

Повторение карабахского сценария в Приднестровье невозможно, и трудно поверить, что экономика Республики Молдова сможет поддержать такую операцию. Армия республики ничто по сравнению, например, с армией Азербайджана.

Конечно, Украина хотела бы ликвидировать российское военное присутствие в Приднестровье по многим причинам. Одна — чисто военная. Киеву необходимо держать около 10–12 тысяч солдат вблизи региона в качестве сдерживающего фактора против угрозы российского контингента в Приднестровья.

Также регион является очагом деятельности всех российских спецслужб, участвующих в войне против Украины, от ФСБ до ГРУ.

Еще одна причина носит чисто политический и пропагандистский характер. Киеву нужна очевидная военная победа, чтобы поднять боевой дух на пропагандистском фронте.

Но в то, что Киев нападет на Приднестровье без участия Кишинева, верится с трудом, и пока настроения населения Республики Молдова против такой меры, конституционные власти не пойдут на такой риск. У Кишинева нет ресурсов, чтобы держать регион под конституционным контролем без привлечения иностранных партнеров, и трудно поверить, что ЕС или США поддержат военную акцию.

Трудно поверить, что такая акция будет поддержана населением Приднестровья из-за десятилетий антиукраинской и антимолдавской пропаганды.

В конце концов, Украине может оказаться дороже удерживать регион под своим контролем, поскольку русские будут подстрекать местное население к началу партизанской войны против Украины.

Международное сообщество не станет вовлекать военных в такую акцию, даже если Приднестровье станет геополитической головной болью.

Украина не рискнет оттолкнуть такой военной авантюрой своих западных союзников, которые могут дать России повод для эскалации войны под предлогом защиты своих граждан и войск в Приднестровье.