Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и его армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Как передают иранские СМИ, Арагчи подчеркнул, что никакой путь не должен препятствовать выходу Ирана к другим транзитным маршрутам.

Иранский министр выразил удовлетворение шагами, предпринимаемыми в направлении мира между Азербайджаном и Арменией, однако отметил, что Иран выступает против любых геополитических изменений в регионе.

В свою очередь, Мирзоян заявил, что отношения между Арменией и Ираном основаны на дружбе и добрососедстве, и подчеркнул, что Ереван расценивает отношения с Тегераном приоритетом.