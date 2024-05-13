Европейская комиссия (ЕК) в ближайшие несколько недель может обвинить американскую Microsoft Corp. в нарушении антимонопольного законодательства ЕС из-за ограничения конкуренции на рынке приложений для видеоконференций, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

В апреле Microsoft предложила уступки со своей стороны во избежание официальных претензий, включая исключение приложения Teams из Office и другого программного обеспечения (ПО) во всем мире. Ранее компания предлагала исключение Teams только в Европе.

Однако ЕК опасается, что и этих мер будет недостаточно для обеспечения справедливой конкуренции, говорят источники.

По их словам, на этой неделе регулятор обсудит ситуацию с конкурентами Microsoft, что указывает на факт подготовки обвинений.

Конкуренты опасаются, что компания сделает Teams более совместимым с собственным ПО, чем сторонние приложения. Другой предмет опасений — невозможность переноса данных, затрудняющая переход с Teams на другие программы.

ЕК начала расследование в отношении Microsoft в 2020 году после получения жалобы от Slack, которая теперь принадлежит Salesforce Inc..

Microsoft еще может предложить дополнительные уступки, чтобы избежать обвинений, а комиссия может решить не предъявлять их или предъявить позднее, отмечают источники.

Компании грозит штраф в размере до 10% глобальной годовой выручки, если ее признают виновной в нарушении европейского антимонопольного законодательства.

Акции Microsoft дешевеют на 0,1% на торгах в понедельник.(interfax.ru)