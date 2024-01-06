Еврокомиссия изучает решения, которые могут быть использованы в случае провала переговоров по выделению Украине €50 млрд, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает Коммерсант.

Она отметила, что у Киева есть деньги на начало года, так как в декабре Евросоюз перечислил ему €1,5 млрд — последний транш из программы на €18 млрд.

«Конечно, главный приоритет — это достичь согласия всех 27 стран ЕС, но мы уже работаем над операционными решениями, которые могут быть использованы в противном случае»,— сказала госпожа фон дер Ляйен . Она не раскрыла детали возможных альтернатив.

Дискуссия о выделении Украине €50 млрд до 2027 года продолжается в ЕС последние несколько месяцев. В середине декабря вето на решение наложил премьер Венгрии Виктор Орбан. Премьер Нидерландов Марк Рютте уверен, что стороны смогут согласовать решение в конце января.