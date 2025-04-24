Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики заявил, что любые условия мирного соглашения по окончанию войны с Россией не должны противоречить Конституции Украины. По его словам, новые предложения, обсуждавшиеся на встрече в Лондоне 23 апреля, уже находятся на рассмотрении у президента США Дональда Трампа. «Я считаю, что сейчас этот формат, этот документ лежит на столе у Трампа. Все, что идет вразрез с нашими ценностями или Конституцией Украины, не может быть частью каких-либо договоренностей», — подчеркнул Зеленский.

В ответ на американский план, в том числе предполагающий признание Крыма частью России, появились альтернативные предложения, пояснил глава государства. Он уточнил, что в Лондоне прошли конструктивные переговоры с участием украинской делегации, европейских партнеров и представителей США, в результате которых были зафиксированы определенные пункты на бумаге.

Ранее, 18 апреля, Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию военного конфликта в Украине «приближаются к кульминации» и предупредил, что США могут выйти из процесса, если не увидят реального прогресса. Тогда украинской стороне был передан проект мирного соглашения — одностраничный документ, где прямо говорилось, что это «последнее предложение» Вашингтона.

Согласно информации Axios, план Трампа включает признание Крыма российской территорией, а также сохранение под контролем России оккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Украина, в рамках предложенного компромисса, должна получить контроль над Запорожской АЭС, однако управлять станцией будут США. Также инициатива предполагает, что Киев откажется от стремления вступить в НАТО и заключит с США соглашение о совместной разработке украинских природных ресурсов. Кроме того, Трамп пообещал отменить все санкции, введенные против России после аннексии Крыма в 2014 году.

Перед переговорами в Лондоне Зеленский сообщил, что Украина не признает аннексию Крыма ни при каких условиях. Эта позиция стала причиной отказа от участия в встрече главы Госдепартамента США Марко Рубио. Вслед за ним аналогичные решения приняли министры иностранных дел Франции и Германии.

Публичное заявление Зеленского о недопустимости подобных уступок вызвало резкую реакцию американского президента. Дональд Трамп обвинил украинского коллегу в затягивании окончания войны.

В ответ на критику Трампа Зеленский напомнил о позиции США, озвученной в 2018 году (во время первого президентства Трампа) в Крымской декларации. Этот документ был опубликован 25 июля 2018 года Госдепартаментом США и подписан тогдашним госсекретарем Майком Помпео. В декларации говорится, что Соединенные Штаты не признают аннексию Крыма Россией, поскольку она была осуществлена с нарушением международного права. «Мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать в соответствии со своими прежними, сильными решениями», — написал Зеленский в своем телеграм-канале и прикрепил к заявлению текст декларации. (moscowtimes.ru)