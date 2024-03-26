Президент Франции Эммануэль Макрон поручил подготовить новый пакет военной помощи Украине. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает РИА Новости.

«Президент попросил меня подготовить новый пакет помощи для Украины», — отметил глава французского военного ведомства.

Он отметил, что не будет предоставлять дополнительную информацию по этому вопросу. По словам Лекорню, штабы, генеральная дирекция по вооружению уже формируют список «наземного оборудования».

По словам министра, у Франции есть колесные танки AMX-10RC, БТР. Он также упомянул ракеты «Мистраль» для защиты от дронов.