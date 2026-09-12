В ночь на субботу 12 сентября российские войска нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Кривом Роге. Один человек погиб, еще двое ранены, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Кроме того, Россия нанесла еще один удар по предприятию в Днепре, там обошлось без пострадавших.

В результате ударов беспилотников по частному сектору в Запорожье погибли 64-летняя женщина и 37-летний мужчина, 59-летняя женщина получила ранения. Об этом написал в телеграме сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Фёдоров. Судя по опубликованным им фотографиям, дом полностью разрушен, пожарные тушили огонь на руинах.

В Одессе российский дрон попал по 25-этажному жилому дому. По меньшей мере 23 человека получили ранения, среди них — пятимесячный ребенок, об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Семь человек и ребенок госпитализированы. В результате удара загорелись квартиры с 21-го по 23-й этаж.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, российская армия применила баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23 (их количество не называется), восемь крылатых ракет «Калибр», шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 129 беспилотников. Половина дронов были реактивными. Зафиксированы попадания ракет и ударных дронов в 20 местах, падение обломков — еще в четырех.

Минобороны России отчиталось о поражении военных целей в результате ночных атак по Запорожью, Кривому Рогу и Одессе. «Поражены предприятия украинской металлургической промышленности, обеспечивающие производство продукции военного назначения, в городах Запорожье, Днепропетровск и Кривой Рог», — говорится в утренней сводке военного ведомства.

В Минобороны также утверждают, что ночью в Одессе уничтожены «объекты портовой инфраструктуры и стратегически важный объект транспортной инфраструктуры в Одесской области, обеспечивавшие разгрузку и хранение грузов военного назначения и значительную часть зарубежного трафика оружия и боеприпасов на Украину». (svoboda.org)