В рамках проекта «Здоровое поколение, светлое будущее» по инициативе ученика VIII А класса школы №203 Юсифа Набизаде вчера прошла конференция на тему «Здоровое поколение, зеленая природа», сообщает Зеркало.

В конференции приняли участие заведующий лабораторией «Древесные растения» Центрального ботанического сада при Министерстве образования, доктор биологических наук, доцент Асиф Мехралиев, представитель Института ботаники Национальной академии наук Азербайджана, доктор биологических наук, доцент Садыг Гараев и преподаватель музыкальной школы №3 Лала Юзбекова, которые провели дискуссию с учениками и учителями о влиянии природы и экосистемы на здоровье и роли спорта в жизни человека.

Было упомянуто, что некоторые виды спорта связаны с природой. Участникам конференции напомнили, что установление глубокой связи с природой, а также наслаждение зеленью посредством физических упражнений и занятий видами спорта, связанными с природой (велоспорт, гольф, гребля, йога, тренировки, дайвинг и т. д.), оказывает очень положительное влияние на каждого человека, а также снижает уровень стресса. В школе №203 также есть ученики, которые занимаются этими видами спорта.

Великий лидер Гейдар Алиев осуществлял последовательные меры по решению экологических проблем в республике на основе принципов устойчивого развития.

Следуя этой традиции, в ноябре 2024 года в Баку под руководством президента Ильхама Алиева прошла 29-я престижная сессия Конференции сторон ООН по изменению климата (COP-29). Это свидетельствует о том значении, которое Азербайджан придает вопросам охраны окружающей среды на международном уровне.

В завершение мероприятия выступила исполняющая обязанности директора Гюнай Джалилова, которая выразила благодарность участникам и гостям мероприятия, а в заключение отметила, что для того, чтобы любить и беречь природу, достаточно быть просто сострадательным человеком. Какое бы отношение мы ни проявили к природе, оно вернется к нам. Мы должны помнить, что маленькие шаги создают большие изменения.

Безусловно, тематика, которая была в центре внимания восьмиклассника, достойна поощрения. Но проблемы, о которых было сказано выше, точно решать должны школьники?

А пока взрослые думают, дети решают.