В сербском Белграде подведены итоги чемпионата мира по борьбе.

Как передает Report, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе добилась на турнире исторического успеха.

Коллектив, члены которого завоевали 2 золотые и 3 серебряные медали, впервые стала чемпионом мира в командном зачете, набрав 120 очков.

До этого сборная в лучшем случае брала в командном зачете вторые места: в 2009 и 2010 годах — по вольной борьбе, а в 2015 и 2022 годах — греко-римской.

Кроме того, сборная по греко-римской борьбе добилась лучшего результата в истории азербайджанских сборных по борьбе на чемпионатах мира как по достоинству медалей, так и по набранным очкам.

Второе место на чемпионате мира завоевала сборная Ирана (102), а третье — Турции (93).

Отметим, что Эльданиз Азизли (55 кг) и Рафиг Гусейнов (82 кг) стали чемпионами, Мурад Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) завоевали серебро турнира. Наряду с этим, Хасрат Джафаров и Санан Сулейманов также получили лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.