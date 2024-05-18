Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала первой на чемпионате Европы U-15 в Лутраки (Греция).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы Азербайджана, представители Азербайджана успешно выступили на соревнованиях под руководством старшего тренера Абильфата Мамедова, тренеров Ильхама Везирова и Санана Алимирзаева.

Азербайджанская команда завоевала 10 медалей (1 золото, 4 серебра, 5 бронзовых медалей) на первенстве континента.

В итоге сборная стала чемпионом Европы в командном зачете с 158 очками, при этом на 65 очков опередила занявшую второе место Украину. Армения (92 очка) заняла третье место.

Таким образом, впервые в истории чемпионатов Европы U-15 чемпионами стали сразу две азербайджанские команды (по вольной и греко-римской борьбе).